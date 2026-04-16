Участника «евромайдана» и так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе. Середу ликвидировали в селе Старая Гута в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В результате нашего огневого воздействия в селе Старая Гута был уничтожен участник «майдана» и АТО (с 2014 года) А. Середа», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, в Шосткинском районе некрологи уничтоженных противников подтверждают, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает держать на сравнительно спокойных участках фронта боевые группы, которые укомплектованы наиболее опытными военнослужащими.

До этого стало известно, что наемники из Колумбии записываются в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью украинских пограничников. Граждане Колумбии добираются до границы Польши и Украины вслепую, без предварительных договоренностей с вербовщиками или представителями Киева, поскольку знают, что пограничники прямо там примут их в состав украинской армии.

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ.