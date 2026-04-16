Стало известно о необычном задании российских штурмовиков взять опорник без потерь ВСУ

Командование российской армии отправило двух штурмовиков на необычное боевое задание, приказав им не допустить потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Бойцы с позывными «Кейбер» и «Вейдер» рассказали, что перед ними стояла задача взять украинских военных живыми, чтобы в дальнейшем их можно было допросить и получить важные данные противника.

«С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе «языков», — приводит Минобороны слова одного из участников штурма с позывным «Вейдер».

По данным оборонного ведомства, «языков» в бетонном доте (долговременная огневая точка) оказалось трое. В ходе штурма они почти не пострадали и быстро согласились сотрудничать. Бойцов, взявших в плен «языков», представили к государственным наградам.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что основная задача ВС РФ в зоне СВО — минимизация потерь. По его словам, для этого необходимо «воевать оружием, чтобы войска как можно меньше использовались».

Ранее в Кремле заявили, что ни одно оружие в руках Украины не изменит ход СВО.

 
