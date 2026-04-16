В Дагестане местные жители спасли табун лошадей из снежного плена

В Дагестане местные жители спасли 11 лошадей, застрявших в полутораметровых сугробах в горах. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Отмечается, что люди расчищали путь лошадям самостоятельно, мужчины пробивали в сугробах проходы, а также кормили обессилевших лошадей отрубями. Одна из лошадей не могла стоять на ногах, потому ее вытаскивали волоком на боку.

В администрации Цурибского поселения Дагестана уточнили, что скот зачастую оставляют на высокогорных пастбищах на холодное время года. Животные самостоятельно ищут себе корм. Однако нынешней весной в регионе не прекращаются затяжные дожди и снегопады.

13 апреля в горах Дагестана также спасли 20 лошадей, которые оказались заблокированы из-за аномальных снегопадов.

В министерстве сельского хозяйства республики уточнили, что в связи с большим количеством снега многие пастбища оказались недоступны, а животноводческие стоянки – отрезанными от дорог. В настоящее время по информации ведомства ведутся работы по эвакуации скота на безопасные участки и организации подвоза кормов. Там, где тяжелая техника еще не может пройти, фермеры прокладывают маршруты вручную.

Ранее в Дагестане спасли животных из приюта, который затопило во время ливней.