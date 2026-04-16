Россиянин собирал для спецслужб Украины данные о местах дислокации ВС РФ

В Запорожской области задержали мужчину, подозреваемого в передаче Киеву сведений о местах дислокации российских войск и их передвижении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Токмакского района Запорожской области, гражданина РФ 1973 года рождения», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, мужчина «путем визуального наблюдения» собирал информацию о местах дислокации и передвижении бойцов и военной техники Вооруженных сил РФ. Далее он публиковал сведения в Telegram-канале, используемом представителями специальных служб Украины. В Киеве на основе этих данных планировали ракетно-бомбовые удары по российской территории.

15 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что 63-летнюю жительницу Новороссийска приговорили к 13 годам колонии общего режима за государственную измену. Было установлено, что женщина хотела покинуть территорию РФ и выехать на постоянное место жительства в США. С этой целью она установила контакт с подконтрольной украинским спецслужбам организацией и начала собирать для нее информацию об объектах и кораблях Черноморского флота.

Ранее двух жителей Ярославля приговорили к длительным срокам за государственную измену.