Россиянам рассказали о пяти схемах обмана в автосервисах

Российские водители часто едут в автосервис с опаской, и, как показывает практика, не зря. Эксперт международной сети Fit Service Дмитрий Самойлов перечислил журналу Motor пять основных схем обмана клиентов в автосервисах.

«Рекомендую перед началом работ получить подробный расчет и попросить озвучить, что критично сейчас сделать, а что можно перенести. При выдаче автомобиля обещания мастера и фактические работы должны совпасть», — сказал Самойлов.

Первая и самая распространенная схема — «развод» на лишние работы, когда клиент приезжает по одному поводу, а уезжает с огромным счетом. Защититься от этого можно, требуя заказ-наряд с полным списком работ, фиксацией стоимости и нормативов времени. Добросовестный сервис, по словам эксперта, всегда показывает дефекты на подъемнике или на фото и согласует любые дополнительные операции.

Вторая схема заключается в том, что клиенту сообщают о выполнении работ, хотя на самом деле ничего не меняли. В зоне риска — замена масла или свечей зажигания, поскольку эти операции не видны водителю. Способ защиты прост: при приемке автомобиля попросить механиков сложить старые детали в коробки из-под новых. «Чистую жидкость на щупе отличит даже не профессионал», — добавляет эксперт.

Третья схема — под видом качественной детали устанавливают дешевую подделку. Чтобы не стать жертвой, нужно выбирать сервис, где запчасти подбирают по VIN-коду у официальных дистрибьюторов, предлагают на выбор оригинал, аналог или бюджетный вариант, а также дают гарантию не только на работы, но и на сами запчасти.

Четвертая уловка — мастера без должной квалификации берутся за любые виды ремонта и в итоге ломают автомобиль. Защититься можно, обращаясь в сервис, где внедрены системы обучения и аттестации, а у сотрудников есть четкие специализации: ходовая часть, двигатель, трансмиссия, электроника.

Пятая схема — сервис принимает все автомобили подряд, делая ставку на поток, но в результате оказывается перегруженным: сроки ремонта срываются, машину держат неделями, дозвониться невозможно, на претензии сотрудники реагируют грубо. Защититься поможет выбор СТО с онлайн-записью, чатами, пуш-уведомлениями и фотоотчетами. «Там к каждому визиту готовят инструмент и запчасти, чтобы сразу начать ремонт и не срывать сроки», — пояснил Самойлов.

