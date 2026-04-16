Омич решил сжечь мусор и спалил дом

В деревне Петрово Омской области местный житель решил сжечь мусор в бочке, однако из-за сильного ветра пламя мгновенно перекинулось на жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск 1», публикуя кадры с места происшествия.

По информации журналистов, в результате пожара здание выгорело полностью, семья лишилась всего имущества.

До этого в Северобайкальском районе Бурятии местный житель стал виновником крупного пожара, когда решил сжечь мусор. Житель частного сектора сжигал в металлической бочке собранный на участке мусор. От отлетевшей искры, огонь перекинулся на траву. Возгорание охватило площадь 300 кв. метров, с огнем справились пожарные.

За нарушение требований особого противопожарного режима, мужчина будет привлечен к административной ответственности. Ему может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Спасатели напомнили, что размер санкций за нарушение правил обращения с огнем варьируется от двух до пятисот тысяч рублей.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.

 
