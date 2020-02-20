Силуанов оценил потери от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за снижения товарооборота с Китаем, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Снижение товарооборота является следствием распространения нового типа коронавируса, отметил министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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