Силуанов оценил потери от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за снижения товарооборота с Китаем, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Снижение товарооборота является следствием распространения нового типа коронавируса, отметил министр.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия разрабатывает план снижения рисков от нарушения поставок из Китая
— В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финстабильности России из-за коронавируса
— Российские производители ищут новых партнеров вместо китайских компаний