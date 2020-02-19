Социальные пенсии проиндексируют в апреле на 6,1%

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Министр Антон Котяков уточнил, что повышенные выплаты станут доступны свыше 3 млн получателей социальных пенсий.

Социальные пенсии в России получают люди, которые не заработали необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж.

Кроме того, станут выше пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Предположительно, расходы на индексацию в 2020 году составят 21,7 млрд рублей.

Ожидается, что индексация будет гораздо выше предыдущих. Размер индексации пенсий в 2018 году составил 2,9%, а в 2019 году — 2%.