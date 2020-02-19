Правительство отказалось вводить налог на попутный нефтяной газ

Новый куратор топливно-энергетического комплекса в правительстве вице-премьер Юрий Борисов выступил против введения налога на попутный нефтяной газ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, Борисов поддержал введение в налоговый кодекс поправок, стимулирующих развитие нефтегазохимии, однако негативно отнесся к предложению Минфина установить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа.

Уточняется, что против налога ранее выступили малые и крупные нефтяные компании, так как нововведение к 2026 году обошлось бы им в 13,4 млрд рублей.

Поправки в налоговый кодекс с целью поддержки нефтегазохимической отрасли предусматривают введение обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан.

Как предполагается, обратный акциз на СУГ будет действовать с 2022 года в размере 4,5 тыс. рублей за тонну, с 2024 года вырастет до 6,5 тыс. рублей, с 2026 года — до 7,5 тыс. рублей; обратный акциз на этан будет действовать с 2022 года в размере 9 тыс. рублей за тонну.

Сообщается, что данный законопроект будет отправлен в правительство до 20 февраля.

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