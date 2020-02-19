Выбран проектировщик реализуемой Русланом Байсаровым ж/д «Элегест-Кызыл-Курагино»

Проектировщиком железнодорожной линии «Элегест-Кызыл-Курагино» на конкурсной основе выбран «Институт «Стройпроект», говорится в распространенном в среду сообщении реализующего проект АО «ТЭПК» российского предпринимателя Руслана Байсарова.

Конкурс провело ОАО «РЖД», выступающее генеральным подрядчиком проекта.

Согласно документам, размещенным на площадке РТС-тендер, цена контракта, предложенная компанией-победителем, оказалась на 292,8 млн рублей ниже начальной (максимальной) и составила 5,5 млрд рублей.

Срок исполнения контракта - август 2021 года.

С победителем будет заключен договор на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ, корректировке документации по планировке территории и выполнению иных работ, необходимых для создания железнодорожной линии «Элегест-Кызыл-Курагино». Участники конкурса оценивались по нескольким критериям, в том числе по предложенной цене договора и опыту, которым располагает заявитель.

Железнодорожная линия «Элегест - Кызыл - Курагино» строится на основании концессионного соглашения, заключенного между АО «ТЭПК «Кызыл - Курагино» и Российской Федерацией, и является частью комплексного инфраструктурного проекта, который реализует АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК), принадлежащее Руслану Байсарову.

Протяженность ветки составит около 410 километров, из которых 290 километров будут пролегать по территории Красноярского края и 120 километров - по территории Республики Тыва. Это будет первая железная дорога в Туве, которая соединит регион с Транссибирской магистралью. Планируется, что железнодорожная линия сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 млн тонн.