«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции
Объявленные Минфином США санкции в отношении дочерней компании «Роснефти» RTSA и председателя Совета директоров этой компании незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола, говорится в заявлении НК, распространенном поздно вечером во вторник.
«Роснефть» заявляет, что реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства.
В НК подчеркнули, что «Роснефть» не преследует политические цели в Венесуэле.
В компании напоминают, что «Роснефть» являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
В НК отметили, что другие международные компании, в том числе американские, осуществляют аналогичную деятельность в Венесуэле, при этом Вашингтон не предъявляет им претензий.
«Минфин США не представил никаких доказательств противозаконной деятельности компании», — отмечается в заявлении компании.
«Роснефть» также пообещала рассмотреть варианты юридической защиты.
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