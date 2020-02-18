В Госдуме предложили запретить отключать воду должникам

В Госдуме рассмотрят поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса России, которая запрещает отключать услуги ЖКХ за долги. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что законопроект был подготовлен депутатом Алексеем Куринным. Документ уже был одобрен в правовом управлении нижней палаты.

Согласно законопроекту, в 157-й статье ЖК РФ будут закреплены случаи запрета отключения в многоквартирных домах за неуплату горячего и холодного водоснабжения и отопления.

По мнению Куриннина, многие граждане, проживаю в многоквартирных домах, страдают от отключений, даже если у них нет долгов.

«После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», — добавил он.

Эксперты уточняют, что процент россиян, не способных погасить долги ЖКХ, невелик, однако проблема стоит остро, так как от отключения страдают те, кто платит по счетам.