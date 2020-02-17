Основания для блокировки банками счетов ждет апгрейд

Банк России намерен существенно изменить практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

К признакам сомнительности теперь будут относиться отказы клиента от разовой операции или просьбы закрыть счет после вопросов со стороны банка и регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

Кроме того, подозрительными отныне будут считаться операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов, а также дистанционные операции, совершаемые с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний.

При этом некоторые пункты сомнительности наоборот уберут из документа. Так, настораживать больше не будут операции, проводимые вопреки высокой комиссии и операции, которые отличаются от стандартной практики клиента.

Помимо этого, регулятор исключил несколько признаков сомнительности, касающихся зачисления средств на счета юрлиц и переводов.

По словам представителя Банка России, перечень не является исчерпывающим, а также на данный момент проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Отмечается, что изменения нацелены на исключение устаревших схем совершения необычных операций и дополнение новыми. Их выделят исходя из современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг.