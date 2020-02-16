В Госдуме назвали политическим заявление США о «Северном потоке – 2»

Заявления США о невозможности завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» силами России носят политический характер, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщает RT.

Представитель Госдумы выразил уверенность в дальнейшем противодействии строительству со стороны США. По его словам, Соединенные Штаты создают условия недобросовестной конкуренции, своими действиями открывая глаза на санкции странам Европы.

При этом Чепа заверил, что существующие планы свидетельствуют о возможности России завершить строительство газопровода своими силами к концу текущего года. Действия США, по мнению депутата, не повлияют на строительство и запуск «Северного потока – 2».

Ранее глава министерства энергетики США Дэн Бруйетт заявлял, что России не удастся вовремя завершить строительство газопровода.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопровода «Северный поток – 2». В результате подрядчик Allseas отказался от продолжения строительства газопровода.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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