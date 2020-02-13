Мишустин назвал бременем для семей среднюю ставку по ипотеке в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в стране и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования. Об этом пишет ТАСС.

Так, он обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой обсудить данную ситуацию совместно с Банком России.

Им предстоит разработать предложения по упрощению порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.

Премьер подчеркнул, что средняя ставка по ипотеке в декабре 2019 года равна 9% годовых. Такой ее размер он назвал «бременем» для многих семей.

По мнению Мишустина, такая ставка не приведет к улучшению жилищных условий россиян, а именно такой является национальная цель развития в данный момент.