Мишустин назвал бременем для семей среднюю ставку по ипотеке в России

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в стране и обсудить возможность упрощения порядка ее рефинансирования. Об этом пишет ТАСС.

Так, он обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой обсудить данную ситуацию совместно с Банком России.

Им предстоит разработать предложения по упрощению порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент.

Премьер подчеркнул, что средняя ставка по ипотеке в декабре 2019 года равна 9% годовых. Такой ее размер он назвал «бременем» для многих семей.

По мнению Мишустина, такая ставка не приведет к улучшению жилищных условий россиян, а именно такой является национальная цель развития в данный момент.