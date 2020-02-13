В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group «Балтику». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на работников двух фирм, которые привели данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС.

Согласно отчету «ВТБ капитала», в прошлом году доля AB InBev Efes была равна 28%, «Балтики» — 27%.

Известно, что с 1996 года «Балтика» беспрерывно возглавляла российский рынок. Президент компании Ларс Леманн заявил, что разочарован сложившейся ситуацией.

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