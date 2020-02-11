Срок оформления материнского капитала сократят до пяти дней

Срок оформления россиянам материнского капитала планируется сократить до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Уточняется, что соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о расширении использования маткапитала.

Также отмечается, что если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.

В послании Федеральному собранию Путин предложил продлить программу маткапитала как минимум до конца 2026 года, а также выплачивать пособия уже при рождении первого ребенка и увеличить размер материнского капитала для семей с двумя детьми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Закон по маткапиталу будет действителен до 2026 года

— Поправка о расширении программы маткапитала поступила в Госдуму

— Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян