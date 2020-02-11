Подготовлен законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы на официальном сайте министерства.

Как уточняется, пакет акций Сбербанка выкупят за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

Соответствующий законопроект уже направлен в правительство.

Минфин также отмечает, что поскольку Сбербанк является крупнейшим финансовым институтом в России, целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале.

Согласно ожиданиям, дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк России» по итогам 2019 года сильно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа. Исходя из этого, использование средств ФНБ на выкуп акций удовлетворяет цели управления фондом.