Три крупнейших пивоваренных компании выйдут из Союза российских пивоваров

Три крупных российских пивоваренных компаний «Балтика», Heineken и AB InBev Efes заявили, что выходят из Союза пивоваров страны (СРП). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компаний.

Отмечается, что одной из причин выхода компаний из союза — стремление малых и средних участников рынка добиться роста розничной цены на напитки, хотя из-за этого может пострадать бизнес транснациональных компаний.

По словам главы Heineken по корпоративным отношениям Кирилла Болматова, стороны не смогли найти компромиссного решения.

Планируется, что Балтика», Heineken и AB InBev Efes продолжат работать, но главные направления развития пивоварения будут проходить в ином формате.

Согласно данным союза, его членами являются 99 компаний. Однако около 70% рынка пива в России в натуральном выражении приходилось на три компании, которые решили покинуть СРП.

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