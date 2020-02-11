Данные 44 тысяч россиян утекли в интернет

База 44 тысяч клиентов организации, помогающей оформить кредиты, четыре дня находилась в свободном доступе в сети. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В интернете оказались доступны личные данные (ФИО), суммы и виды займов, номера телефонов, адреса электронной почты и места проживания. Отмечается, что 31 января поисковик проиндексировал информацию, которая находилась в системе MongoDB с открытым кодом.

Основатель и технический директор компании в сфере информационной безопасности DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил утечку 1 января и уведомил кредитную организацию об этом. Данные россиян были удалены 4 февраля.

Как полагает Ашот Оганесян, подобные утечки происходят по вине системных администраторов, обслуживающего и технического персонала. Попавшие в интернет данные могут использоваться финансовыми организациями для привлечения клиентов или мошенниками с целью незаконного получения денег.

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