«Роснефть» заключила контракт с Indian Oil на поставку в Индию 2 млн тонн нефти

«Роснефть» и компания Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2020 года.

Церемония подписания соглашения состоялась в рамках визита главы «Роснефти» Игоря Сечина в Нью-Дели. В ходе этого визита была также проведена рабочая встреча с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом.

Стороны обсудили текущие совместные проекты «Роснефти» и индийских компаний, в числе которых Сахалин-1, «Таас-Юрях», Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении), «Дальневосточный СПГ» и Nayara Energy.

Отдельной темой переговоров стал вопрос участия индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края России – «Восток Ойл». Как заявил Дхармендра Прадхан, индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте

Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в «Восток Ойл», стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний.

Конкурентным преимуществом «Восток Ойла» является близость к уникальному транспортному коридору – Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений проекта сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки.

«Роснефть» развивает с Индией интегральное партнерство», — прокомментировал считает директор Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов.

«Помимо масштабного проекта в нефтепереработке на территории Индии, компания сотрудничает с ведущими индийскими игроками в области добычи, привлекая их к разработке перспективных новых месторождений на территории России. Индусы уже участвуют в проекте Таас-Юрях, имеют долю в Ванкорском проекте и вот теперь заявили о готовности присоединиться к освоению Арктики в рамках реализации проекта «Восток Ойл». Для «Роснефти» такое партнерство – не только привлечение инвестиций, но и возможность увеличить долю России на азиатских рынках, которые являются лидерами экономического роста»,— резюмировал эксперт.