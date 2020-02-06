Счетная палата сочла работу правительства Медведева неэффективной

В Счетной палате пришли к выводу, что система стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти, которые подчиняются правительству напрямую, не способствует достижению национальных целей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет контрольного ведомства.

Это объясняется тем, что на данный момент она несбалансирована, неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена. Кроме того, в ней наблюдается низкий уровень контроля и исполнительской дисциплины.

В ходе составления отчета, были проверены ведомства России: от Минздрава и Минкультуры до Росприроднадзора и Росмолодежи. Результаты показали, что за 2017 и 2018 годы в среднем каждая пятая задача оказалась проваленной.

Также было отмечено, что планы деятельности ФОИВ формировались без учета принципов открытости и информативности.

В Счетной палате заключили, что методология планирования целевых и индикативных показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти требует пересмотра.

Экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.