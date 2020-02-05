В МИД назвали цену электронной визы в Россию на 2021 год
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В Министерстве иностранных дел России рассказали, сколько будет стоить электронная виза для въезда в страну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Замглавы МИД Евгений Иванов рассказал, что виза для краткосрочных поездок, а именно на 16 дней, будет выдаваться с 1 января 2021 года.
Он уточнил, что сбор за оформление документа не превысит $50.
Отмечается, что на данный момент электронная виза выдается бесплатно и действует для посещения Дальнего Востока, Ленинградской области, включая Санкт-Петербург, а также Калининградской области.
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