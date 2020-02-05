ВОЗ попросила мировое сообщество выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения просит выделить мировые страны $675 млн на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС.

В организации просят мировое сообщество выделить эти средства для проведения различных мероприятия для борьбы с коронавирусом. Этих денег должно хватить минимум на три месяца.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, уже был разработан план для поддержки стран в предотвращении и диагностике передачи вируса. Он считает, что без солидарности мирового сообщества новую болезнь не победить.

»$675 млн - это много..., однако это гораздо меньше, чем счет, который придется оплачивать, если мы не инвестируем», — отметил он.

Планируется, что часть суммы будет направлена на операции, которые проводит ВОЗ, а остаток (более »$600 млн) будет передан странам, которая больше всего пострадали от коронавируса.

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