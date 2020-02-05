Американский сенатор оценил возможность новых санкций против «Северного потока — 2»

Сенатор, член комитета по иностранным делам Крис Кунс заявил, что в Сенате США большинство выступают против проекта газопровода «Северный проект — 2», однако решающее слово относительно введения новых санкций принадлежит американскому лидеру Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

По словам Кунса, многие сенаторы опасаются того, что проект может повлиять на энергетическую независимость ряда «очень уязвимых европейских государств».

Он отметил, что несмотря на оппозицию большинства, вопрос введения определенных санкции против компаний в зоне ответственности исполнительной власти.

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