ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает «Российская газета».

Поясняется, что физическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, после чего кредитор исчезает, и долгое время должнику некому выплачивать деньги. Уточняется, что при этом по условиям договора процентная ставка может расти, в результате чего задолженность быстро увеличивается.

В Центрабанке отметили, что через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Также подчеркивается, что несмотря на то что по закону запрещено взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу, так как многие граждане не знают о новой норме, защищающей их права.

Кроме того, суд может не принять во внимание, что истец осуществляет нелегальную деятельность. При этом нужно еще доказать, что кредитор является черным и выдает займы на регулярной основе.