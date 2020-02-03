Депутат Госдумы предложил запретить прием посылок из Китая

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и генеральному диреткору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить в России прием посылок с товарами из интернет-магазинов Китая до нормализации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, пока точно неизвестно, каким образом передается и как себя ведет данный вирус в «спящем режиме», а также как именно лечить заболевших.

«Несмотря на ограничения пограничного режима и санитарные меры, между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок», — отметил Милонов.

Он добавил, что миллионы россиян продолжают делать заказы на китайских платформах, в том числе они заказывают различные продукты питания.

Милонов считает, что если не приостановить поступление заказов на территорию РФ, то российская почта может превратиться в разносчика и распространителя микробов и вирусов, несущих смертельную опасность для россиян.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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