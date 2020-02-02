«Нафтогаз» попросил украинцев не продавать животных для оплаты коммуналки

Украинский «Нафтогаз» попросил жителей не продавать своих питомцев для того, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Компания опубликовала соответствующее заявление в Facebook.

Ранее депутат Рады Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить коммуналку.

«Нафтогаз» напомнил украинцам, которые тратят на оплату за коммунальные услуги более 15-20% от дохода, что они имеют право на государственную поддержку в виде субсидии. Для этого в этом году из бюджета было выделено около 50 млрд гривен.

«Продавать собак, кошек, хомяка, черепах и других друзей не надо. Надо писать заявление на помощь, на которую вы имеете право по закону», — подчеркивается в заявлении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме хотят разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ