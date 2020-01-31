Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут

Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg.

Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс. По данным агентства рост акций обусловлен успешным квартальным отчетом компании, которого не ожидали аналитики. Они прогнозировали, что прибыль на акцию составит $4,11, но отчет показал цифру в $6,47.

В настоящее время состояние Безоса возросло до около $130 млрд. По версии Bloomberg, он занимает первое место среди самых богатых людей планеты.

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