С 1 февраля россиянам проиндексируют пособия

Ежемесячные денежные выплаты в России проиндексируют на 3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтруда РФ.

Речь идет о выплатах Героям Советского Союза, Героям Труда и полным кавалерам ордена Славы, а также о страховках от несчастных случаев на производстве и о пособиях на погребение.

Отмечается, что индексация произойдет с 1 февраля 2020 года.

Кроме того, станут больше ежемесячные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, а также людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

До этого в России были проиндексированы пенсии.