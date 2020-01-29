Рубль незначительно меняется к доллару
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В начале торговой сессии в среду, 29 января, рубль показал незначительное снижение к доллару, гласят данные Мосбиржи.
По данным на 10.06 мск, курс доллара увеличился на 3 коп. и составил 62,32 руб.
В свою очередь, курс евро не поменялся — 68,61 руб.
Стоимость нефти марки Brent увеличивается на 1% до 59,38 доллара за баррель.
Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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