Рубль незначительно меняется к доллару

В начале торговой сессии в среду, 29 января, рубль показал незначительное снижение к доллару, гласят данные Мосбиржи.

По данным на 10.06 мск, курс доллара увеличился на 3 коп. и составил 62,32 руб.

В свою очередь, курс евро не поменялся — 68,61 руб.

Стоимость нефти марки Brent увеличивается на 1% до 59,38 доллара за баррель.

Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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