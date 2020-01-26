Блогер сравнил цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин устроил сравнение цен на продукты питания в донецком супермаркете и нескольких сетевых украинских магазинах. Соответствующий видеоролик выложен на его YouTube-канале.

Он узнал, что помидоры в Донецке продают по цене 195 рублей (76 гривен) за кг, тогда как в Киеве они стоят 80 гривен.

Кроме того, блогер сообщил, что кг картофеля в столице ДНР стоит 17,9 рубля (7,15 гривны). При этом киевляне покупают его за 11,5 гривны.

Также блогер выяснил, что за сто грамм говяжьего фарша в Донецке придется отдать 29,9 рубля (11,8 гривны). В свою очередь в Киеве они будут проданы по цене в 13,4 гривны.

Золкин отметил, что молочные продукты, в том числе, сметана, в ДНР стоят намного дороже, чем в Киеве. Согласно его исследованию, за упаковку в Донецке берут на 10 гривен больше.