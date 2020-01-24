Минфин КНР выделило $144 млн на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов Китая потратит $144 млн на борьбу с новым типом коронавируса. Об этом сообщает Global Times.

«В четверг (24 января. — RT) Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь ей бороться с распространением нового коронавируса», — говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По последним данным, от болезни умерли 25 человек, свыше 700 заразились.

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