Гендиректор «Звезды» рассказал о ставящихся государством перед верфью задачах

Генеральный директор судоверфи «Звезда» Сергей Целуйко в интервью ТАСС рассказал о задачах, реализация которых является целью предприятия.

«Руководство страны ставит масштабные стратегические задачи — по развитию Северного морского пути, освоению арктических месторождений углеводородов. Это — крупные проекты, для реализации которых и потребуются крупнотоннажные суда», — отметил он.

«В России же верфей, обладающих технологическими возможностями по строительству крупнотоннажных судов, не было, — констатировал Целуйко. — Именно для данного сегмента и создается ССК «Звезда». Среди заказов «Звезды» — «зеленые» танкеры класса «Афрамакс», арктические суда-газовозы высокого ледового класса, сверхмощный атомный ледокол «Лидер», который рассчитан на проводку во льдах караванов крупнотоннажных судов».

Необходимые технологии и опыт строительства на российских верфях имеется, и он очень позитивный, отметил гендиректор «Звезды».

«Так, например, у нас успешно строятся ледоколы и другие высокотехнологичные суда. С другой стороны, на отечественных верфях до настоящего момента действительно не производился целый ряд судов различных типов, которые сейчас весьма востребованы. В частности, суда для перевозки сжиженного природного газа или суда, работающие на газомоторном топливе», — пояснил Целуйко.

«Для освоения наиболее современных технологий в судостроении ССК «Звезда» идет по пути локализации в кооперации с ведущими зарубежными верфями, имеющими необходимый опыт, — рассказал он. Сотрудничество имеет различные формы — от создания совместных предприятий до договоров на обучение персонала. В ходе работы с партнерами мы осваиваем апробированные и наиболее современные технологические решения, обучаем специалистов «Звезды», получаем консультационную поддержку».