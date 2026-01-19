Размер шрифта
«Беру полную ответственность»: соперник Никиты Цзю об остановке боя

Боксер Зерафа извинился за сказанное после отмененного боя с Никитой Цзю
Австралийский боксёр Майкл Зерафа на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал остановку боя с соотечественником Никитой Цзю и извинился за свои слова, сказанные после поединка.

«Я высказался сразу же после боя, адреналин зашкаливал, а эмоции еще не спали. Несмотря на то что контекст объяснил произошедшее, он не оправдывает его. Я беру полную ответственность и извиняюсь за сказанное», — заявил он.

После остановки Зерафа заявил, что у него возникли проблемы со зрением.

Рефери остановил поединок после второго раунда и признал его несостоявшимся. Возможной причиной стало случайное столкновение головами во время клинча, после которого, по мнению судьи, Зерафа не мог продолжать бой. «Газеты.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.

Ранее Никита Цзю назвал отстоем несостоявшийся титульный бой с Зерафой.

