Губернатор Кузбасса выступил с требованием после смерти девяти младенцев

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале потребовал пересмотреть систему дородового контроля после гибели девяти младенцев за новогодние праздники в роддоме в Новокузнецке.

По его мнению, необходимость подобных мер показывает произошедшая трагедия.

Середюк призвал пересмотреть систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней в дородовом периоде.

До этого в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области сообщили, что работу роддома №1 в Новокузнецке, где погибли девять младенцев, приостановили на 90 суток.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев. В региональном минздраве уточнили, что у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд отправил под домашний арест главврача новокузнецкого роддома.