Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Губернатор Кузбасса выступил с требованием после смерти девяти младенцев

Губернатор Кузбасса Середюк потребовал пересмотреть систему дородового контроля
СК РФ

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале потребовал пересмотреть систему дородового контроля после гибели девяти младенцев за новогодние праздники в роддоме в Новокузнецке.

По его мнению, необходимость подобных мер показывает произошедшая трагедия.

Середюк призвал пересмотреть систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней в дородовом периоде.

До этого в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области сообщили, что работу роддома №1 в Новокузнецке, где погибли девять младенцев, приостановили на 90 суток.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев. В региональном минздраве уточнили, что у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд отправил под домашний арест главврача новокузнецкого роддома.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656899_rnd_9",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+