Холерный токсин может подавлять развитие рака кишечника, выяснили ученые

CDD: токсин бактерий холеры подавляет рост раковых опухолей кишечника
Токсин, вырабатываемый бактериями холеры, может избирательно подавлять рост колоректального рака, не причиняя заметного вреда организму. Это показало исследование ученых из Университета Умео в Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Death & Disease (CDD).

Авторы изучили противоопухолевые свойства вещества MakA — цитотоксина, синтезируемого холерным вибрионом Vibrio cholerae. В экспериментах на мышах системное введение MakA значительно замедляло рост опухолей толстой и прямой кишки. При этом токсин накапливался преимущественно в опухолевой ткани, где усиливал гибель раковых клеток и снижал их способность к размножению.

Одновременно MakA изменял микросреду опухоли: в ней увеличивалось количество клеток врожденного иммунитета, прежде всего макрофагов и нейтрофилов, что дополнительно «тормозило» развитие рака. Отмечается, что лечение не вызывало опасных воспалительных реакций и не влияло на массу тела, общее состояние животных или работу жизненно важных органов даже при многократном введении вещества.

Дополнительный анализ показал, что MakA стимулирует выработку иммунных медиаторов, способствующих уничтожению опухолевых клеток, но при этом сохраняет защитные механизмы, ограничивающие повреждение здоровых тканей.

По мнению исследователей, полученные данные указывают на перспективный путь создания новых, более щадящих методов терапии рака на основе бактериальных молекул. Однако перед тестированием новой потенциальной методики на людях необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, почему иммунитет не справляется с туберкулезом.

