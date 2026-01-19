Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Миллиардер Чигиринский может потерять особняк в Барвихе стоимостью в миллиард рублей

Mash: в Барвихе под угрозой сноса оказался особняк миллиардера Чигиринского
Telegram-канал «Mash»

Особняк российского предпринимателя и миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе могут снести из-за нарушения земельного кодекса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о земельном участке площадью 3,3 гектара с трехэтажным особняком, стоимость которого оценивается в более чем миллиард рублей. По информации журналистов, Чигирингский занял берег Москвы-реки и Саминки, изменил рельеф местности и застроил участок в первом поясе санитарной охраны, что является нарушением.

С жалобой в природоохранную прокуратуру обратился саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, который обратил внимание, что размещение жилых объектов на этой земле не согласовано. В Mash сообщили, что сейчас прокуратура ждет разъяснений от местной администрации и готовит проверку с иском в суд. В перспективе постройки могут снести и снять участки с кадастрового учета. Рыськов планирует добиться восстановления реки Саминки на месте особняка, говорится в публикации.

До этого предприниматель из Саратова Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием освободить участок на берегу ручья в Московской области от объектов, которые, по его данным, принадлежат певице Ларисе Долиной. По словам Рыськова, на указанном участке расположены гараж, жилой дом, искусственный пруд и нежилой объект с наименованием «жилой дом». Они попадают в прибрежную защитную полосу ручья, который является федеральным водным объектом, указал бизнесмен. Предприниматель призвал привлечь артистку к административной ответственности.

Ранее юрист Хаминский назвал условие сноса особняка Аллы Пугачевой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656773_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+