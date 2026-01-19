Миллиардер Чигиринский может потерять особняк в Барвихе стоимостью в миллиард рублей

Особняк российского предпринимателя и миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе могут снести из-за нарушения земельного кодекса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о земельном участке площадью 3,3 гектара с трехэтажным особняком, стоимость которого оценивается в более чем миллиард рублей. По информации журналистов, Чигирингский занял берег Москвы-реки и Саминки, изменил рельеф местности и застроил участок в первом поясе санитарной охраны, что является нарушением.

С жалобой в природоохранную прокуратуру обратился саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, который обратил внимание, что размещение жилых объектов на этой земле не согласовано. В Mash сообщили, что сейчас прокуратура ждет разъяснений от местной администрации и готовит проверку с иском в суд. В перспективе постройки могут снести и снять участки с кадастрового учета. Рыськов планирует добиться восстановления реки Саминки на месте особняка, говорится в публикации.

До этого предприниматель из Саратова Глеб Рыськов обратился в прокуратуру с требованием освободить участок на берегу ручья в Московской области от объектов, которые, по его данным, принадлежат певице Ларисе Долиной. По словам Рыськова, на указанном участке расположены гараж, жилой дом, искусственный пруд и нежилой объект с наименованием «жилой дом». Они попадают в прибрежную защитную полосу ручья, который является федеральным водным объектом, указал бизнесмен. Предприниматель призвал привлечь артистку к административной ответственности.

