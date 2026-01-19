Британский премьер считает, что Трамп мог неправильно оценить отправку военных в Гренландию

Президент США Дональд Трамп мог неправильно понять переброску европейских военных в Гренландию. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает The Guardian.

«Интересно также, как Стармер подхватывает предположение журналиста о том, что Трамп, возможно, неправильно истолковал стремление европейцев перебросить часть (ограниченного) военного персонала в Гренландию как шаг против него, а не как способ показать, что они слышат и хотят взаимодействовать с его аргументами о важности обеспечения безопасности Арктики», — говорится в материале.

В разговоре с журналистами Стармер сообщил, что обсуждал эту тему с Трампом. По его словам, военные были направлены туда для оценки и анализа рисков со стороны России.

The Guardian отмечает, что первым политиком, выдвинувшим такую версию, стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию Франция и семь других стран ЕС направили войска на остров для учений, что вызвало гнев американского президента. Он пригрозил им введением пошлин, однако европейцы заявляют, что «не поддадутся» шантажу и готовят «контрмеры» против него, в том числе «торговую базуку».

Ранее в Германии назвали угрозы Трампа «красной линией» для ЕС.