Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Украинцы раскритиковали Кулебу за призыв питаться в ресторанах

Кулеба призвал украинцев помочь бизнесу, сходив в кафе или ресторан
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинцы раскритиковали в соцсетях экс-министра Украины Дмитрия Кулебу за призыв питаться не дома, а в кафе и ресторанах. Соответствующую запись чиновника в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировали сотни людей, в основном негативно.

«Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кофейне, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-то в небольшом магазине или хотя бы закажите онлайн — поддержите микро- , малый и средний бизнес. Ему сейчас труднее всего», — написал он.

В ответ пользователи назвали экс-министра лицемером в отрыве от реальности. И обратились к нему с просьбой поддержать бизнесменов своими силами.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются. В пригородах ситуация еще тяжелее: там электричества нет практически постоянно, а сложности усугубляются снегом и сильным ветром.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656947_rnd_6",
    "video_id": "record::74b98a01-9360-48de-b567-4996b612e20b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+