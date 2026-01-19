Украинцы раскритиковали Кулебу за призыв питаться в ресторанах

Украинцы раскритиковали в соцсетях экс-министра Украины Дмитрия Кулебу за призыв питаться не дома, а в кафе и ресторанах. Соответствующую запись чиновника в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировали сотни людей, в основном негативно.

«Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кофейне, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-то в небольшом магазине или хотя бы закажите онлайн — поддержите микро- , малый и средний бизнес. Ему сейчас труднее всего», — написал он.

В ответ пользователи назвали экс-министра лицемером в отрыве от реальности. И обратились к нему с просьбой поддержать бизнесменов своими силами.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

В тот же день жители Киева рассказали о катастрофической ситуации с энергоснабжением в городе: электричество подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. По их словам, формальные графики отключений не соблюдаются. В пригородах ситуация еще тяжелее: там электричества нет практически постоянно, а сложности усугубляются снегом и сильным ветром.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.