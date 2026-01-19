Российский ученый назвал истинную природу угрожавшего Земле астероида

Объект CE2XZW2, о возможном столкновении которого с Землей ранее сообщали автоматические системы мониторинга, по словам эксперта ПНИПУ Евгения Бурмистрова, на самом деле является межзвездной кометой 3I/ATLAS и не представляет никакой угрозы для планеты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Рречь идет о третьем по счету межзвездном объекте, обнаруженном в Солнечной системе. Комета демонстрирует характерные признаки кометной активности — газовую кому и хвост, а ее орбита имеет гиперболическую форму, что однозначно указывает на происхождение за пределами Солнечной системы.

«Иногда автоматические системы и предварительные орбитальные решения, основанные на малом числе наблюдений, дают ложные параметры. Первоначальные расчеты могли временно указывать на траекторию сближения с Землей, однако после уточнения данных стало ясно, что объект проходит на безопасном расстоянии и удаляется», — пояснил Евгений Бурмистров.

По оценкам специалистов, диаметр твердого ядра кометы составляет от 0,3 до 5,6 км, при этом наиболее вероятное значение не превышает одного километра. По составу объект типичен для комет: он содержит водяной лед, водяной пар, значительное количество диоксида и монооксида углерода, а также другие летучие вещества. В спектрах также обнаружены цианиды и соединения никеля.

Наибольшего сближения с Солнцем — перигелия — комета достигла 29 октября прошлого года. Уже в декабре–январе она начала удаляться от Солнца и Земли, направляясь обратно в межзвездное пространство.

«Комета никогда не пересекала орбиту Земли на опасном расстоянии. Минимальное сближение составило около 1,8 астрономической единицы — это примерно 270 миллионов километров, почти вдвое дальше расстояния от Земли до Солнца. По орбите ясно, что падение на Землю невозможно», — подчеркнул эксперт.

По словам ученого, путаница между астероидами и кометами, а также появление сообщений о потенциальной опасности, нередко связаны с особенностями первичных наблюдений. На ранних этапах объекты выглядят как точки света, а заголовки СМИ часто усиливают неопределенность, опираясь на предварительные, еще не уточненные данные.

