«Еще есть, чем удивить»: Трусова о своих планах

Фигуристка Трусова: поверьте, мне еще есть, чем вас удивить
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале пообещала своим поклонникам рассказать о предстоящих планах в ближайшем влоге.

«Если вы думали, что на этом сюрпризы закончились, вы ошибаетесь! Завтра выходит мой первый влог в этом году! Расскажу в нем о своих планах. Поверьте, мне еще есть, чем вас удивить», – написала Трусова.

СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Валиева сделала заявление по поводу возобновления карьеры.

