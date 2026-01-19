СМИ сообщили о намерении Мелони быть посредником между США и ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони позиционирует себя как посредника между Европой и президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии. Об этом пишет издание Bloomberg.

СМИ назвало Мелони «идеологически близкой» к Трампу и отметило, что она всегда «избегала публичной критики» американского президента и «долгое время балансировала между своими партнерами по коалиции внутри страны, в Европе и в США».

Журналисты Bloomberg указали на последние слова Мелони, которая заявила, что после личного разговора с Трампом у нее сложилось впечатление, что послание Европы «не дошло» до главы Белого дома. Также она отметила, что понимает стратегическую важность территории для США и что Гренландию действительно «следует защищать от угроз со стороны России и Китая».

«Я также считаю, что есть проблема в интерпретации того, что делалось. Трамп был заинтересован в том, чтобы всех выслушать, но, как мне кажется, с точки зрения США, послание с этой стороны Атлантики было неясным», — приводит Bloomberg слова Мелони.

Также Bloomberg отмечает, что Мелони заявила и о том, что «существуют проблемы с пониманием и коммуникацией» между ЕС и США, и призвала «избежать эскалации» и «возобновить диалог».

Кроме того, что на пресс-конференции в Сеуле 18 января Мелони назвала ошибкой решение США увеличить торговые пошлины против европейских стран. Она подчеркнула, что «не разделяет» такого подхода.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении американцев взять под контроль Гренландию для того, чтобы обезопасить США. Власти острова выступили против присоединения к США, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии.

В ответ на миссию Трамп пригрозил ее участникам ввести против них с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, которые с 1 июня предполагается увеличить уже до 25%. В свою очередь страны ЕС начали рассматривать вариант с введением ответных пошлин против Вашингтона на сумму €93 млрд или же с ограничением доступа к европейскому рынку американским компаниям.

