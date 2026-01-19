Шутившего про инвалидов комика обвинили в создании преступной шоу-группы

Комика Артемия Останина обвинили в создании «группы по разработке унизительных коротких выступлений». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на заявление прокурора в Мещанском суде.

Обвинение пришло к выводу, Останин не позднее 7 марта 2024 года «создал организованную преступную группу по разработке и созданию унизительных коротких выступлений». По версии следствия, неустановленные лица из этой шоу-группы помогали ему писать материал, снимать и монтировать его выступления.

В частности, комику вменили оскорбление чувств верующих за шутку об Иисусе и распитии алкогольных напитков.

17 марта 2024 года комика задержали в Белоруссии, а затем отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Изначально Останин должен был находиться под арестом до 15 мая. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра.

В декабре Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Останина. Его обвинили по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным прокуратуры, в марте 2025-го Останин выступил в Москве с материалом, содержащим оскорбления чувств верующих. Юмориста также обвиняют в совершении действий, направленных на унижение достоинства получившего увечья человека с угрозой применения насилия.

В январе Останину продлили срок содержания под стражей.