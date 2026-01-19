Британские СМИ заявили о крупнейшем кризисе из-за ситуации с Гренландией

SkyNews: ситуация с США и Гренландией превращается в крупнейший мировой кризис

Ситуация с притязаниями США на Гренландию на фоне недопонимания между европейскими странами и Вашингтоном превращается в крупнейший мировой кризис десятилетия. Об этом пишет британский телеканал Sky News.

В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию Франция и семь других стран ЕС направили войска на остров для учений, что вызвало гнев американского президента. Он пригрозил ввести с 1 февраля дополнительную пошлину на товары из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Комментируя это решение, британский премьер Кир Стармер назвал его «совершенно неправильным», и подтвердил свою позицию о том, что будущее Гренландии — это «дело самих гренландцев и датчан».

Накануне Великобритания опубликовала еще одно совместное заявление с Данией, Финляндией, Францией, Германией, Нидерландами, Норвегией и Швецией, предупреждая, что «тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и грозят опасной нисходящей спиралью».

Как отмечает телеканал, по всей видимости, эта эскалация была спровоцирована решением этих восьми европейских членов НАТО отправить разведывательную миссию в Гренландию. С чем согласен и Стармер.

«Все это кажется недопустимым в ситуации, которая быстро превращается в самый серьезный кризис в трансатлантических отношениях за последние десятилетия. Великобритания сделает все возможное, чтобы попытаться деэскалировать ситуацию, но отступать она не будет», — заключает Sky News.

Ранее в Германии назвали угрозы Трампа «красной линией» для ЕС.