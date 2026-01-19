Размер шрифта
Общество

В Дербенте сторож школы напал с ножом на ученика

В Дербенте школьный сторож ранил ученика ножом в шею
official_atypical/Telegram

В Дербенте пьяный школьный сторож ранил ножом одного из учеников, который кидался в него снежками. Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Инцидент произошел на территории МБОУ СОШ №17. Во время игры в снежки подростки закидали снегом пьяного сторожа школы, после чего мужчина достал нож и ранил одного из учеников в шею. Школьники быстро вызвали скорую помощь. По данным журналистов, ученик 10-го класса Гасан Рамазанов первым обратился за медицинской помощью для пострадавшего.

Сторож был задержан. Информацию о происшествии подтвердили родственники пострадавшего.

В мае прошлого года пьяный охранник напал на детей на спортивной площадке в Санкт-Петербурге. Ночью 10-летний школьник вместе с друзьями пробрался на спортивную площадку около школы на улице Маршала Казакова. Сторож сначала попросил детей уйти, а затем вооружился дубинкой и ударил одного из них по ноге, когда приятели перелезали через забор. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее воронежских подростков отправили под домашний арест за избиение таксиста и угон машины.

