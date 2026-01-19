Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе

Reuters: Трамп встретится с элитой мирового бизнеса на закрытом приеме в Давосе

Президент США Дональд Трамп проведет закрытую встречу с мировыми лидерами бизнеса на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в деловых кругах.

Ожидается, что визит Трампа в Давос состоится в среду, 21 января. В тот же день политик планирует выступить со специальной речью на форуме, после чего состоится прием, который посетят, в частности, генеральные директора глобальных компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга.

По данным агентства, приглашения на встречу с американским лидером прислали из Белого дома. При этом повестка встречи и список ее участников не приводятся.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. На него были приглашены более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Как писала газета The Financial Times (FT), советники лидеров стран Запада по национальной безопасности изменили повестку назначенной встречи на полях ВЭФ, чтобы обсудить вопрос Гренландии. Отмечалось, что изначально планировалось обсуждение конфликта на Украине.

Ранее стало известно о встрече Дмитриева с американской делегацией в Давосе.