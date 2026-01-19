Появились подробности об обстоятельствах трагедии в Испании

Renfe: между сходом с рельсов и столкновением поездов в Испании прошло 20 секунд

Между сходом с рельсов первого поезда и его столкновения с другим составом в Испании прошло 20 секунд. Об этом заявил председатель испанского железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес в интервью радиостанции Cadena SER.

«Система <...> оснащена таким образом, что при появлении препятствия на пути она блокирует [участок рельсовой] колеи, препятствует движению и подает поезду команду на экстренное торможение. Однако, по всей видимости, интервал между поездами, движущимися в противоположных направлениях, составил 20 секунд, и поэтому невозможно, чтобы этот механизм сработал», — сказал он.

По данным испанского агентства Europa Press, на момент публикации общее число пострадавших в результате крушения поездов в Испании возросло до 152. В результате аварии не удалось спасти 39 человек.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.