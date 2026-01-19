Размер шрифта
Долина опровергла слухи об отмене концертов в двух городах России

Долина разместила данные о своих концертах в Обнинске и Брянске на личном сайте
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Данные о концертах российской певицы Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, появились на официальном сайте артистки. На это обратил внимание ТАСС.

По подсчетам агентства, в Обнинске из 595 доступных в зале мест выкуплено всего 20%. В Брянске занято около 15% из 807 мест.

В ТАСС отметили, что ранее информация о выступлениях Долиной в указанных городах была размещена только на сервисе «Яндекс афиша». В СМИ стали писать об отменах этих концертов, однако представители площадок в беседе с агентством опровергли эту информацию, заявив, что Долина выступит согласно запланированному графику.

До этого директор Долиной Сергей Пудовкин резко отреагировал на слухи об отмене ее концерта в московском баре, который должен состояться 27 января. В беседе с «Газетой.Ru» он дал понять, что больше не будет давать комментарии о карьере артистки.

Также стало известно, что под угрозой срыва оказался другой концерт знаменитости «Юбилей на бис». На сайте Дома музыки уже указано мероприятие, которое заменило выступление исполнительницы. Вместо Ларисы Долиной на сцену выйдут Петр Дранга и Пелагея.

Ранее юбилейный концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев.

