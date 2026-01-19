Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Крыму пассажир автобуса отказался уступать место женщине и ударил водителя

В Крыму мужчина ударил водителя автобуса по голове после просьбы уступить место 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27656821_rnd_5",
    "video_id": "record::806d7d9b-7d9f-423c-b094-4f488337a6c3"
}

В Крыму пассажир ударил водителя автобуса, попросившего его уступить место, и сорвал рейс. Видео инцидента публикует сообщество «Подслушано Ялта» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 января в салоне ялтинского автобуса, следовавшего рейсом №100. Водитель обратил внимание пассажира, усевшегося рядом с ним, что в салоне находится женщина, которой следует уступить место, но мужчина заявил, что он родился в Ялте, а значит имеет право ездить на переднем сиденье.

Выходя на своей остановке, агрессивный пассажир вновь обратился к водителю и потребовал, чтобы он пошел за ним, пригрозив: «Дай-ка я тебя причешу!» Далее мужчина ударил водителя в область головы, но тот закрыл двери и продолжил движение, несмотря на попытки пассажира вмешаться в процесс управления автобуса.

После этого пострадавший обратился в дежурную часть с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Водителю оказали медицинскую помощь, в настоящее время он находится на лечении.

В МВД республики сообщили, что полиция уже проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта и опросили свидетелей.

Ранее мужчина сломал подростку нос из-за очереди на каток в Калуге.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+