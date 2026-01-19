В Крыму пассажир автобуса отказался уступать место женщине и ударил водителя

В Крыму мужчина ударил водителя автобуса по голове после просьбы уступить место

В Крыму пассажир ударил водителя автобуса, попросившего его уступить место, и сорвал рейс. Видео инцидента публикует сообщество «Подслушано Ялта» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 января в салоне ялтинского автобуса, следовавшего рейсом №100. Водитель обратил внимание пассажира, усевшегося рядом с ним, что в салоне находится женщина, которой следует уступить место, но мужчина заявил, что он родился в Ялте, а значит имеет право ездить на переднем сиденье.

Выходя на своей остановке, агрессивный пассажир вновь обратился к водителю и потребовал, чтобы он пошел за ним, пригрозив: «Дай-ка я тебя причешу!» Далее мужчина ударил водителя в область головы, но тот закрыл двери и продолжил движение, несмотря на попытки пассажира вмешаться в процесс управления автобуса.

После этого пострадавший обратился в дежурную часть с заявлением о причинении ему телесных повреждений. Водителю оказали медицинскую помощь, в настоящее время он находится на лечении.

В МВД республики сообщили, что полиция уже проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта и опросили свидетелей.

